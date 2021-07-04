Yüreğir Belediyesi el sanatları müzesi ve uygulama atölyeleri kuruyor - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ortaklığında el sanatları müzesi ve uygulama atölyeleri kurulması için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılı turizmde destinasyon yönetimi mali destek programı kapsamında "Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyeleri" projesinin protokolü Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice ile ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı.

Proje kapsamında, Yüregir Millet Bahçesi içerisine Çukurova yöresine ait el sanatları ürünlerinin sergilendiği bir müze ve el sanatlarının yapıldığı eğitim ve uygulama atölyelerinin kurulacağı belirtildi.???????