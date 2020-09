ADANA Yüreğir Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu açıldı - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

YÜREĞİR Belediyesi Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi açıldı. Pandemi nedeniyle ilk etapta yüzde 30 kapasite kuralı ile açılan tesis haftanın 3 günü kadınlara, 3 günü ise erkeklere hizmet veriyor.

Yüreğir Belediyesi'nin Atakent Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi 24 Ağustos itibarıyla kayıt almaya başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tesis, devam eden pandemi süreci nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan kurallara dikkat edilerek yüzde 30 kapasite ile hizmet vermeye başladı. Bu çerçevede seanslar 25 kişiyi geçmeyecek şekilde planlandı.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kadınlara hizmet veren tesis, Salı, Perşembe ve Pazar günleri ise erkeklerin kullanımına sunuluyor. Sabah 08.00'de kapılarını açan kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi akşam 22.00'ye kadar 1'er buçuk saatlik seanslar halinde faaliyet gösteriyor.

Her seans arası yarım saat boyunca özel kimyasallarla, titizlikle dezenfekte işlemi yapılan tesise girişlerde görevliler tarafından ateş ölçümü yapılıp dezenfektan kullandırılıyor.

14 yaş altı çocuklar ebeveynlerinin kontrolünde havuzu kullanabilirken, 14-18 yaş arası ise ailelerinden aldıkları izin belgeleri ile kayıt yaptırabiliyor.

25 metre boyunda, 12.5 metre eninde, 2 metre derinliğinde olan yarı olimpik yüzme havuzunda kullanıcıların can güvenliği ve emniyetini sağlamak amacıyla cankurtaran personel her an hazır bulunuyor. Bünyesinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, seyir tribünü, voleybol ve basketbol sahası, fitness salonu, masa tenisi alanı, duşlar ve soyunma odaları bulunan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ne kayıtlar devam ediyor.

Gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaklaşık 2 bin 500 kişinin şu ana kadar tanıtım amaçlı tesislerden ücretsiz faydalandığını kaydetti. Başkan Kocaispir, 'Hijyen kurallarına titizlikle özen gösteriyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz için çok güzel bir spor ve aktivite alanı. Yüreğirli en iyisini hak ediyor' diye konuştu.