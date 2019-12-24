Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu

7 saat önce

Yüreğir Belediyesi Adana'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu.

Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu, System.String[]

Yüreğir Belediyesi Adana'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle kriz masası kurdu.


Başkan Kocaispir'in talimatı ile Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Sosyal İşler müdürlüklerinden oluşturulan Yüreğir Belediyesi kriz masası ekipleri su baskınlarına maruz kalan sokak, cadde ve mahallelerde acil önlem alıp çalışma yaptı.


Metrekareye 127 kilogram yağmurun düştüğü ilçede Yüreğir Belediyesi'nin oluşturduğu ekipler yaşanan olumsuzlukları gidermek için anında müdahale etti.


Yüreğir Belediyesi kriz masasında tüm mahallelerdeki çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Meteorolojiden aldığımız uyarı ile hemen bir kriz masası kurduk, ekiplerimizi oluşturduk, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için teyakkuza geçtik. Tam kadro sahadayız. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Yüreğir'de bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - ADANA

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar
Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Son Dakika Haberleri
23:10 Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı - Son Dakika
23:10 Marmara Denizi'nde deprem - Son Dakika
23:10 Ankara dinlenmek için park ettiği tır'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
23:10 Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
23:08 Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüreğir Belediyesi kriz masası kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]