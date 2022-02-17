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Yüreğir Belediyesi'nde çalışan işçilere yüzde 52.6 zam yapıldı - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi'nde çalışan işçilere yüzde 52.6 zam yapıldı

17.02.2022 15:23
Yüreğir Belediyesi'nde çalışan işçilere yüzde 52.6 zam yapıldı

Yüreğir Belediyesi, kadrolu çalışan işçilerin maaşına yüzde 52,6 zam yaptı.

Yüreğir Belediyesi, kadrolu çalışan işçilerin maaşına yüzde 52,6 zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Hizmet-İş Sendikası yüzde 45 zam talebinde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, işçilere yüzde 52.6 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Göreve geldikleri tarihten bu yana kimseyi işten çıkarmadıklarını belirten Kocaispir, "Aldığınız her kuruş alın terinizdir, hakkınızdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın yaşam koşullarını en iyi standartlara kavuşturmak adına imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İşçiler ise yapılan zammı belediyenin bahçesinde halay çekerek kutladı.

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Fatih Mehmet Kocaispir, Hizmet İş Sendikası, Yüreğir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nde çalışan işçilere yüzde 52.6 zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi'nde çalışan işçilere yüzde 52.6 zam yapıldı - Son Dakika
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