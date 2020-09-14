Yüreğir Belediyesi'nden öğrencilere "e-Yüreğitim" Youtube kanalı - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için "e-Yüreğitim" Youtube kanalını faaliyete geçirdi
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için videolarda okul derslerinin yer aldığı "e-Yüreğitim" Youtube kanalının faaliyete geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, Kültürevi öğretmenleri tarafından derslerin hazırlandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:15 - Kaynak: AA
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