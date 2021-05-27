Yüreğir Belediyesi'nden ücretsiz arıcılık kursu - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi'nden ücretsiz arıcılık kursu

Yüreğir Belediyesi'nce üreticilere yönelik ücretsiz "arıcılık" kursu düzenlendi.

Yüreğir Belediyesi'nce üreticilere yönelik ücretsiz "arıcılık" kursu düzenlendi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen kursun amacının bilinçli arıcıların yetiştirilmesi olduğu belirtildi. Açıklamada, 69 kırsal mahalleyi kapsayan kursun 72 saat olacağı ve kursu tamamlayan kursiyerlere halk eğitim sertifikası verileceği ifade edildi. Açıklamada sözlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye olarak kırsal kalkınma projelerine önem verdiklerini belirterek, çiftçilerin bilinçlendirilmesi yönünde ilçede benzer kurs ve etkinliklerinin sayısını daha da arttıracaklarını kaydetti.

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