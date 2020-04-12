Son Dakika › Güncel › Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
6 saat önce
Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadıADANA'da Yüreğir Belediyesi ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama bıraktı.
Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
ADANA'da Yüreğir Belediyesi ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama bıraktı.
Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 Nisan Cuma günü İçişleri Bakanlığınca 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:12 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var