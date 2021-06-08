Yüreğir Belediyesi ücretsiz BESYO'ya hazırlık kursu düzenliyor - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınavlarına hazırlananlar için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yüreğir Belediyesi bünyesinde yer alan antrenörler eşliğinde düzenlenecek kursa katılmak isteyenlerin gerekli evraklarla Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'ne şahsen başvurmaları gerektiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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