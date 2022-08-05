Yüreğir'de doğal gaz altyapısı çalışmaları sürüyor

Yüreğir Belediyesi ve Aksa Doğalgaz iş birliğiyle ilçede gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmaları Çamlıbel Mahallesi'nde başladı.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, düzenlenen törende, mahallede yıl sonuna kadar yapılacak çalışmalarla 12 bin kişinin doğal gaz hizmetinden faydalanacağını söyledi.
Kocaispir, ilçede 17 mahallede gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmalarının 300 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti.
Vatandaşlar da Kocaispir'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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