Yüreğir Belediyesinde "Halk Günü" başlıyor - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da 'Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşacak.

Halkın istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan belediye başkanına ilettiği halk günleri toplantıları Yüreğir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

'Halk Günü' toplantısında Yüreğirliler, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birebir görüşecek. Başkan Kocaispir, amaçlarının tüm Yüreğir ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin hazır bulunacağı 'Halk Günü' toplantısında talepler ve öneriler ilgili müdürlüklere iletilecek. - ADANA