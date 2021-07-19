Yüreğir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Yüreğir Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Yüreğir Hayvan Hakları Hareketi Güçlü Yürekler Grubuna mama desteği sağlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara her zaman destek olduklarını belirtti.

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