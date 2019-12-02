Son Dakika Haberleri: Yüreğir Belediyesinden Engelliler Günü etkinliği
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Yüreğir Belediyesinden Engelliler Günü etkinliği

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Yüreğir Belediyesinden Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Yüreğir Belediyesi, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.


Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde engellilere moral vermek amacıyla gerçekleşen etkinliğe engelli bireyler ve aileleri katıldı.


Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, burada yaptığı konuşmada, asıl engelin hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve önyargılar olduğunu söyledi. Kocaispir, "Sen bunu yapamazsın şeklinde ortaya çıkan önyargıları yıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Adana'nın ilk Engelli Koordinasyon Merkezini açtık. Bu merkezde hobi ve meslek kursları veriyoruz. Engelli kardeşlerimiz özel olarak tasarlanmış araçlarla evlerinden alınıp merkezimize getiriliyor. Onları hayata kazandırıyoruz, etkinliklere katılımlarını sağlıyoruz" dedi.


Hayatın her alanında engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktaran Kocaispir, "Şunu tüm kalbimle söylemek istiyorum. Sizlerin gözlerinde gördüğüm ufacık bir parıltı, bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. Hiçbir şey için umudunuzu kaybetmeyin, çünkü hayat farklılıklarla güzel, hayat paylaştıkça güzel" diye konuştu.


Kocaispir, engelli akrabası ile etkinliğe katılan şehit annesi Semiha Sığınak'a da çiçek vererek ellerinden öptü.


Etkinlikte, engelli bireylerin yaptıkları resim, heykel ve el işi ürünleri sergisinin açılışı yapıldı. Burhan Öztoprak Bubbleshow gösterisiyle çocuklara su balonu heyecanı yaşattı. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Dünya Engelliler Günü, Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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