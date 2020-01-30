Yüreğir Belediyesinden kreş açılışı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesinden kreş açılışı

6 saat önce

Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi açıldı.

Yüreğir Belediyesinden kreş açılışı, System.String[]

Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi açıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 80 öğrenci kapasiteli kreşin yeni kayıtların devam ettiğini söyledi.


'Gülümseme Sizden Eğitime Destek Bizden' ve 'Derdimiz İnsan' sloganı ile açılışının duyurusu yapılan Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi sabah 08.00 ile akşam 17.00 arası hizmet verecek.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 80 öğrenci kapasiteli kreşin yeni kayıtların devam ettiğini söyledi. Kreşlerin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını belirten Başkan Kocaispir, "Erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çalışan ailelerimizin büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kreşimiz 3-6 yaş arası yavrularımızı kapsıyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde düzenli oyun, uyku ve yemek saatlerimizle çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek olacağız. Bizim derdimiz insan" şeklinde konuştu.


Atakent Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin tam gün olarak hizmet verdiğini kaydeden Kocaispir, daha sonra şunları söyledi:


"Hizmete açtığımız kreşimizde çocuklarımıza kahvaltı, öğle yemeği ve yine kahvaltı olmak üzere 3 öğün yemek veriyoruz. Nezih ve ferah eğitim sınıflarımız, kaliteli oyun alanlarımız ve uyku odalarımızla buraya gelen çocuklarımız için her detayı düşündük. En önemlisi ise çalışan ailelerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını buraya bırakabiliyorlar. Kreşimizde kayıtlarımız devam ediyor. Yüreğir'e yeni kreşler açmak için çalışmalarımız sürüyor."


Başkan Kocaispir ayrıca Yüreğir Belediyesi kültür evlerinin tamamında kursa gelen ailelerin ve vatandaşların da faydalandığı yarım günlü kreş hizmetlerinin devam ettiğini söyledi. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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