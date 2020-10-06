Yüreğir Belediyesinden park çalışmaları - Son Dakika

Yüreğir ilçesinde, 14 mahalleye 17 yeni park kazandıran belediyenin çalışmaları devam ediyor.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler son olarak Yunusoğlu Merkez Camisi önündeki parkı tamamladı.

Ekipler, 3 bin 100 metrekare alanda çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve çim

çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, şu ana kadar 14 mahalleyi yeni parklarla buluşturduklarını, 3 mahallede de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

İlçedeki 49 mevcut parkın da inşaat ve tadilat işlerini tamamladıklarını ifade eden Kocaispir, hemşehrilerinin dinleneceği ve nefes alacağı parkların sayısını arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kocaispir, ilçede parksız mahalle kalmayana kadar çalışmaların süreceğini dile getirdi.