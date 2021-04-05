Yüreğir Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz kurs - Son Dakika

Yüreğir Belediyesince POMEM sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz özel yetenek kursu açıldı.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler tarafından verilen kursta, tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, her zaman öğrencilerin yanlarında duracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Spor Kompleksimizde şu an 240 adayımız yoğun bir tempo ile seanslar halinde haftanın 6 günü çalışmalarını sürdürüyor. POMEM hazırlık kursumuza ilgi oldukça yoğun. Yeni taleplere imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz. Benzer kurslarımız devam edecek. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum."