Yüreğir Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlık kursu devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, kursiyerler, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda kurulan parkurlarda uzman antrenörler eşliğinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sınavlara hazırlanıyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sınav öncesi polis olma hayaline kavuşmak için ter döken gençleri ziyaret ederek başarılar diledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yüreğir Belediyesinden polislik sınavına hazırlananlara ücretsiz kurs - Son Dakika