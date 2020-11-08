Yüreğir Belediyesinden temizlik çalışması - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesinde belediye ekipleri, kötü koku ve görüntü kirliliğinin oluştuğu Sarıçam Deresini temizledi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahalleleri boyunca Sarıçam Deresini temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda temizlik ekiplerini Sarıçam Deresine yönlendirdiklerini belirtti.

Kötü koku ve oluşan görüntü kirliliğinin bölgede yaşayanların sağlığını da olumsuz etkilediğini ifade eden Kocaispir, daha temiz ve yaşanabilir bir Yüreğir için yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.