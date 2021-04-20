Yüreğir'de anaokulu temeli atıldı - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hayırsever bir iş insanın desteğiyle yaptırılacak olan anaokulunun temeli atıldı.

Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Mehmet Kocaispir ile iş insanı Nuri Sabuncu arasında imzalanan protokol gereği PTT Evleri Mahallesi'nde yapılacak anaokulunun temeli törenle atıldı.

Kocaispir, törende, okul öncesi eğitimin önemine vurgulayarak, "Uygun fiziksel ve sosyal eğitim koşullarında, sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar daha hızlı başarılı bir gelişim gösterirler." ifadesini kullandı.

Anaokulunda her biri 20 kişilik 4 derslik bulunuyor.