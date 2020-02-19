Yüreğir'de belediye personeline afet bilinci eğitimi - Son Dakika
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Yüreğir'de belediye personeline afet bilinci eğitimi

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi ile AFAD işbirliğinde Yüreğir Belediyesi personeline Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi konusunda eğitim verildi.

Yüreğir'de belediye personeline afet bilinci eğitimi, System.String[]

Yüreğir Belediyesi ile AFAD işbirliğinde Yüreğir Belediyesi personeline Temel Afet Bilinci ve Yangın Eğitimi konusunda eğitim verildi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 'İlk yardım hayat kurtarır' felsefesinden hareketle benzer eğitim programlarının devam edeceğini söyledi.


Yüreğir Belediyesi personeline Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi önünde düzenlenen yangın tatbikatı öncesi temel afet bilinci ve yangın eğitimi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Teorik eğitimin ardından AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak gösterilerek söndürüldü. Tatbikatta daha sonra belediye personeline yangın tüpünün nasıl kullanılacağı gösterildi. Bazı belediye çalışanlarının uygulamalı olarak yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdüğü tatbikat gerçeğini aratmadı.


Belediye personelinin gelişimi konusunda birçok eğitim programı düzenlediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, "İlk müdahale çok önemlidir. İlk yardım hayat kurtarır. AFAD görevlilerimizin çalışma arkadaşlarımıza verdiği temel afet bilinci ve yangına müdahale eğitiminin ardından bir yangın tatbikatı yapıldı. Ekiplerimizi ve insanımızı bu konularda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Personelimize yönelik benzer eğitim programlarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - ADANA

Yüreğir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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