Yüreğir'de binlerce kişi ücretsiz kurslardan faydalanıyor

Yüreğir Belediyesi kültür evlerinde öğrencilere yönelik LGS, AYT ve TYT kursları ve ders takviye kursları, yetişkinlere yönelik hobi ve meslek kursları ücretsiz olarak veriliyor.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, geleceğin teminatı olan gençleri ve çocukları en güzel şekilde hayata hazırlamaları gerektiğini belirterek, "Milletlerin geleceği gençliğe ve gençliğin eğitimine bağlıdır. Gençler, her sahada, ülkesinin ve milletinin kalkınmasında ve yükselmesinde lokomotif vazife görür. Genç nesillere değer veren her millet, yükselmiş, onları ihmal edenler ise gelişememiştir. Milletin ayakta kalması, dinin muhafazası, kültürel değerlerin korunması en başta iyi ve sağlam terbiye edilen gençlerin enerjisi ve aksiyonları sayesinde olur. Bu yüzden gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimine katkı koymaya büyük önem veriyoruz" dedi.



Kültürevlerinde 100'e yakın eğitim, hobi, meslek kurslarının ücretsiz olarak verildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Ücretsiz olarak verilen bu kurslardan binlerce insanımız faydalanıyor. Birçok vatandaşımız öğrendikleri meslekler sayesinde iş kurabiliyor, işe yerleşiyorlar. Özellikle okuyan çocuklarımız için verilen LGS, AYT ve TYT kursları ve ders takviye kursları ile çocuklarımız çok güzel okullara yerleştiler.Bir öğrencimiz 500 tam puan alma başarısını gösterdi. 3 öğrencimiz Adana Fen Lisesi'ne yerleştiler. Bunun yanı sıra 15 fen lisesi ve 556 Anadolu Lisesine girmeye hak kazandılar. Çocuklarımıza fırsat verildiğinde çok güzel okullara yerleşebiliyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılında eğitime desteğimiz artarak devam edecektir. Çocuklarımıza sahip çıkmaya, destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA