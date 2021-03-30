Yüreğir'de futbol kursları başladı

Yüreğir Belediyesinin 8-16 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz futbol kursu başladı.

PTT Evleri, Çamlıbel, Yenidoğan, Çetin Topçuoğlu, Atakent, Yavuzlar, Doğankent, Solaklı ve Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin spor tesislerinde devam eden kurslarda eğitimler uzman antrenörler tarafından veriliyor.

Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslar hafta içi 5 gün saat 13.00'de başlıyor, 16.00'da sona eriyor. Kurslara katılan çocuklara idmanlarda kullanacağı formaları da belediye hediye ediyor.

Genç yetenekleri futbol kursuna davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Sporun ve sporcunun gelişimi için her alanda yeni hizmetlere imza atmaya devam ediyor, gençlerimizin, çocuklarımızın spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için projeler geliştiriyoruz. Bir taraftan ilçemizi spor tesislerimizle donatırken bir taraftan da çocuklarımız için çeşitli spor dallarında ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Futbol kursumuzda çocuklarımız hem zamanını en iyi şekilde değerlendirecekler hem de futbolu uzman antrenörlerden öğrenecekler. Yavrularımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi futbol kurslarına başvuruda bulunmak isteyen genç yetenekler 0322 321 61 61 Beyaz Masa uygulamasından veya 444 80 44 çağrı merkezinden iletişime geçebilecekler. - ADANA