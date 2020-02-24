Yüreğir'de "Gençlik Buluşmaları" - Son Dakika
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Yüreğir'de "Gençlik Buluşmaları"

6 saat önce

Yüreğir İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü yapıldı.

Yüreğir'de

Yüreğir İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü yapıldı.


Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, Yüreğir İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, müftülük personeli, din görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve şiirler okundu. Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da İstiklal Marşı'nın 10 kıtası coşkuyla okundu.


Yüreğir Müftüsü Ahmet Gözcü, gençliğin toplum için büyük bir nimet olduğunu, toplumun gelişimi ile değişimi açısından gençliğe sahip çıkmak gerektiğini söyledi.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise ülkenin yeni nesle ayrı bir güveninin olduğunu belirterek, "Çalışan gençlere bu ülkenin ihtiyacı var. Sizler okuyacak ve bu ülkeye faydalı birer genç olacaksınız" dedi.


Programa katılan öğrencilere, Başkan Kocaispir, il ve ilçe müftüleri, öğretmenler çeşitli hediyeler verdiler.


Daha sonra Adana İl Müftülüğü Koro Şefi Tarık Karadağ tarafından ilahi ve ezgiler seslendirildi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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