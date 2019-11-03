Son Dakika Haberleri: Yüreğir'de 'Giysi Toplama Kutusu' projesi
Son Dakika Güncel Yüreğir'de 'Giysi Toplama Kutusu' projesi

Yüreğir'de 'Giysi Toplama Kutusu' projesi

7 saat önce

Yüreğir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde tasarlanan giysi toplama kutuları ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi.

Yüreğir'de 'Giysi Toplama Kutusu' projesi, System.String[]

Yüreğir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde tasarlanan giysi toplama kutuları ilçenin farklı noktalarına yerleştirildi.


İlk etapta Yüreğir Kültür Merkezi yanına, Kışla Mahallesi Muhtarlık binası önüne ve Adana Şehir Hastanesi önündeki otobüs durağı yanına konan giysi toplama kutularında ikinci el kıyafetlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kutularda toplanacak olan giysiler, tekstil eşyaları, ayakkabılar, çantalar ve oyuncaklar önce bir ayrıştırma işlemine tabii tutulacak. Kullanılabilir malzemelerin belirlenmesinden sonra bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belirli noktalara bırakılan giysi toplama kutularına Yüreğirlinin sahip çıkacağına inandığını söyledi. Verim alındığı takdirde giysi toplama kutularının sayılarını artıracaklarını belirten Başkan Kocaispir "Sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığımız bu projemizde vatandaşlarımız, ihtiyaç fazlasını değerlendirmek isterlerse biz emirlerindeyiz. Kutularımızın üzerine de yazdık. 'Saklamış olduğumuz değil, paylaştığımız bizimdir.' Biz bu anlayışla başlattığımız projemizle hem milletimizde var olan yardımlaşma ruhunu ön plana çıkarmak, hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı amaçlıyoruz. Biz sadece aracıyız. Bu yönde bütün Yüreğirli hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. Onların sayesinde kıyafetler ikinci bir hayat bulacak, israfın da önüne geçmiş olacağız. Projemiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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