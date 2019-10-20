Yüreğir'de her mahallede genel temizlik yapılıyor

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her mahalleye ayrı bir çalışma programı uygulayarak genel temizlik yapıyor.



Bu hafta sonu Sarıçam Mahallesine giren ekipler hem Sarıçam Deresini temizlediler, hem de mahalle aralarına girip detaylı temizlik yapıp molozları kaldırdılar.



Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, hafta içinde Sarıçam Mahallesi ziyaretinde vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda bütün temizlik ekiplerini Sarıçam Mahallesine yönlendirdiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Sarıçam Deresini bir kaç kez temizledik. Vatandaşlarımız kötü kokudan ve oluşan görüntü kirliliğinden rahatsız oldukları için bu haklı isteklerini yerine getirdik. Bunun yanı sıra ekiplerimiz caddeleri dezenfekte edip vatandaşlara rahatsızlık veren molozları kaldırıp, çimleri biçiyorlar. Girdiğimiz mahallelerde genel temizlik yapıyoruz" dedi.



Daha temiz bir Yüreğir için günlük yaklaşık 360 ton çöpü toplayan ekiplere teşekkür eden Başkan Kocaispir, "Yüreğir Adana'nın merkezinde yaklaşık 500 bin nüfusla ikinci büyük ilçe. 107 mahallemiz, 5 bin 690 sokağımız, 274 cadde ve 70 bulvarımızla sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Ekiplerimiz her gün dört bir koldan ilçemizin temizliğini yapıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren temizlik konusunda ciddi adımlar attık. Ekiplerimiz daha temiz bir Yüreğir için, vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için var gücü ile çalışıyor. Onlar görünmez kahramanlar. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu. - ADANA