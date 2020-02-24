Yüreğir'de ibadethaneler düzenli olarak temizleniyor - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla ilçedeki ibadethaneleri düzenli olarak temizliyor.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, caddeler, park ve sokakların yanı sıra cami ve ibadethanelerin de sağlık kurallarına uygun olarak temizlenmesine dikkat ettiklerini belirterek, "İbadethaneler halkımızın ortak değerleridir. Biz bütün ibadethanelerimize aynı değeri veriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ibadethanelerimizi düzenli bir şekilde detaylıca temizliyor" dedi.



Hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edildiğini vurgulayan Kocaispir, "Yaptığımız temizlik çalışması ile ilçe sakinlerimiz daha sağlıklı ve huzurlu ortamda ibadet ediyor. Topluma açık olan ve özellikle temizliğin imandan geldiğine inanan bir dinin mensupları olarak manevi ve kutsal alanlarımızda profesyonel araçlarımız ve deneyimli ekiplerimizle çalışarak hijyen ve sağlık koşullarına dikkat ediyoruz" diye konuştu. - ADANA