YÜREĞİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMLAR DEVAM EDİYOR - Son Dakika

YÜREĞİR Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla 104 dönüm alan üzerinde yürütülen Şehit Erkut Akbay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine ait, resmi yazışmaları tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor.

Adana'da 2019 yılının Aralık ayında aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşanmış, Yüreğir'de selden en çok etkilenen mahallelerden biri de dere yatağına yapılan evler nedeniyle Şehit Erkut Akbay mahallesi olmuştu. Afet riskli alan ilan edilen bölgede Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in yoğun girişimleri ile kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. Proje üzerinde yapılan çalışmalar hızla ilerlerken yıkım işlemleri de hızlı bir şekilde devam ediyor.

104 DÖNÜMLÜK ALAN

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yıkım işlemlerinin devam ettiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde Şehit Erkut Akbay Mahallemizde kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Mahallemizde 960 hak sahibinin bulunduğu toplam 104 dönümlük bir alanda, 948 bağımsız birimim yıkım süreci devam ediyor. Tüm Adana'mıza, Yüreğirli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yüreğir'de kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Göreve geldiğimiz andan itibaren daha modern, yaşanabilir, güzel bir kent oluşturulması noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. İnşallah devletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Şehit Erkut Akbay mahallemiz birkaç yıl sonra Adana'mızın en güzel, en modern mahallesi olacak" dedi.

GÜZEL BİR YAŞAM ALANI ORTAYA ÇIKACAK

Mahalle sakinlerinin de kentsel dönüşümü dört gözle beklediklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "2019 Yılında yaşanan selde vatandaşlarımız çok etkilendiler. Evleri sualtında kaldı. Maddi ve manevi büyük zorluk yaşadılar. Kentsel dönüşüm çalışmamızı vatandaşlarımızın gönüllerini ve rızasını alarak devam ettiriyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşlarımızın mutluluğu önemlidir ve ilk sıradadır. Şehit Erkut Akbay Mahallemizde dönüşümle birlikte sosyal donatıları ile çok güzel bir yaşam alanı ortaya çıkacaktır" diye konuştu.