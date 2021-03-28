Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi - Son Dakika

Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi

28.03.2021 09:40
Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi, System.String[]

Yüreğir'de elektrik sorununu ortadan kaldıracak adımlar atıldı.

Yüreğir'de elektrik sorununu ortadan kaldıracak adımlar atıldı. Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa, kesintisiz elektrik hizmeti için işbirliğine gitti.

Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa arasında yapılacak işbirliği sayesinde ilçede elektrikten kaynaklı sorunlar ortadan kalkacak. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle Yüreğir'in elektrik sorunlarını, yapılacak elektrik tesisi yatırımlarını ve taleplerini görüştü. Kocaispir, "Yüreğir'de elektrik kesintilerini ortadan kaldıracak olan yeni trafoların sağlıklı bir şekilde kurulması için bütün imkanları kullanacağız" dedi.

Kurmaylarıyla birlikte Enerjisa'yı ziyaret eden Başkan Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı ve ekibiyle bir araya gelerek, şirketin ilçede yapmayı planladığı yatırımlar konusunda atılacak adımları değerlendirdi. Yapılan görüşmede Enerjisa yetkilileri 2021-2022 yılında yapacakları yatırımlarla ilgili sunum yaptılar ve projeler üzerinde görüşmeler yapıldı.

Sokak sağlıklaştırması

Yüreğir'in çehresini değiştirecek projeleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Kocaispir, ilçede sokak sağlıklaştırma çalışmalarını her mahallede yapmaya çalıştıklarını, çok yakın tarihte Kiremithane Mahallesi Çiftlik Yolu'ndaki sokak sağlıklaştırması çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılacağını vurguladı. Enerjisa'ya sokak çalışmalarındaki destekleri ve işbirliği için teşekkür eden Kocaispir, çok verimli bir toplantı olduğunu, görüşmelerin belirli aralıklarla devamlı olacağını ifade etti.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Direktörü Mehmet Kayacı, Adana Bölge Müdürü Özgün Ersoyoğlu, Yapım İşleri Müdürü Mehmet Sami İşçi, Kamulaştırma Müdürü Hacı Ali Büyükyılmaz ve Yatırım İşleri Müdürü Recep Gön'den Yüreğir'de kurumlarınca gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kocaispir, yapılacak çalışmalarda işbirliğinin önemine vurgu yaptı. - ADANA

Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi
Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Enerjisa, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı Ekvator'da ölçülen 'süper soğuk fırtına' eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırdı Ekvator'da ölçülen 'süper soğuk fırtına' eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırdı ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda Revizyon iddialarıyla gündemde yer alan Kabine yarın toplanıyor! Patlayan vakalar sonrası yeni tedbirler yolda         
08:50
Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok         
08:29
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz Norveç basını Türkiye yenilgisi sonrası çılgına döndü: Bundan daha kara gece olamaz         
00:24
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Her derde deva safran, 40 bin liralık kilo fiyatıyla dünyanın en pahalı bitkisi unvanını taşıyor Her derde deva safran, 40 bin liralık kilo fiyatıyla dünyanın en pahalı bitkisi unvanını taşıyor         
12:06
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 10:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüreğir'de kesintisiz elektrik dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei