Yüreğir'de korona önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Yüreğir'de korona önlemleri artırıldı

6 saat önce

Yüreğir Belediyesi korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri artırdı.

Yüreğir'de korona önlemleri artırıldı, System.String[]

Yüreğir Belediyesi korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri artırdı. Halkın yoğun olarak kullandığı ortak alanlar özel araçlarla dezenfekte ediliyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, vatandaşları toplum sağlığı için gerekli tedbirleri almaya ve kalabalık yerlerde bulunmamaya davet ederek, "Bu süreçte hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız" dedi.


Virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren çalışma başlatan Yüreğir Belediyesi, tüm dünyada yayılan korona virüse karşı ilçede başta ortak kullanım alanları olmak üzere, caddeler, pazar yerleri, parklar, çöp konteynerleri, toplu ulaşım araçları ve durakları özel olarak hazırladığı araçlar ve ekiplerle dezenfekte ediyor.


Halkın sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgulayan Başkan Kocaispir, "Korona virüsü konusunda tüm önlemlerimizi aldık. İlçemizin dört bir yanında toplu halde bulunulan ortak alanlarda ekiplerimiz yoğun dezenfekte çalışması yapıyor. Bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Toplumu paniğe sevk edecek provokatif sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olalım. Doğru bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takip edelim. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız" diye konuştu.


Salgın nedeniyle fırsatçılık yapanlara göz yummayacaklarını belirten Kocaispir, "Fırsatçılık yapan, ürün stoklayan, fahiş fiyat uygulayan işyerlerine Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler ve Yüreğir Belediyesi Zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler devam ediyor. Fırsatçılara kesinlikle göz yumulmayacak" şeklinde konuştu. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
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