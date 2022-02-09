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Yüreğir'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Yüreğir'de metruk binaların yıkımı sürüyor

09.02.2022 12:59
Yüreğir'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde risk oluşturan metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde risk oluşturan metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirildi.

İlçede, 2019'dan bu yana gerçekleştirilen metruk bina yıkımı sayısı 119 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğini belirtti.

Yıkımların devam edeceğini kaydeden Kocaispir, "İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat bir nefes alıyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüreğir'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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