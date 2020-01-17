Yüreğir'de öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesinde karnelerini alan öğrencilere kışlık kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, ilçedeki çeşitli okullarda karne alan öğrencileri ziyaret etti.

İlçedeki 14 okulda "Çocuklarımız Emin Adımlarla Geleceğe Yürüsün Diye!" başlığıyla düzenlenen etkinlikte kaymakamlığa bağlı "Sosyal Market Projesi" aracılığıyla öğrencilere karne hediyesi olarak kışlık kıyafet ve ayakkabı verildi.

Kaymakam Bingöl, eğitime ve çocuklara desteklerinden ötürü ilgili firma yetkililerine teşekkür etti.