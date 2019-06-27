Son Dakika Haberleri: Yüreğir'de park ve yeşil alanların bakımları yapılıyor
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Yüreğir'de park ve yeşil alanların bakımları yapılıyor

1 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, doğru planlama ve yönetimle çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir Yüreğir için çalıştıklarını söyledi.

Yüreğir'de park ve yeşil alanların bakımları yapılıyor, System.String[]
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, doğru planlama ve yönetimle çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir Yüreğir için çalıştıklarını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parkların ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bozulan oyun alanları, yeşil alanlar, oturma bankları, kaldırım taşları, park içerisindeki yollar ve yürüyüş parkurlarının bakım ve onarımlarını düzenli bir şekilde yapıyor. Ağaçlar düzenli olarak budanıyor. Yüreğirli çocukların hoşça vakit geçirmesi için parklarda bulunan tüm oyun guruplarının bakımları da düzenli bir şekilde yapılıyor.

Vatandaşların dinlemesi için ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandıracaklarını belirten Başkan Kocaispir, "Doğru planlama ve yönetimle çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir Yüreğir için çalışıyoruz. Ekiplerimiz özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın nefes aldığı ve çocuklarımızın koşup oynadığı yeşil alanların ve parkların bakımlarını düzenli olarak yapıyorlar. Planda yeşil alan olarak gözüken yerlere nitelikli parklar yaparak yeni yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yeşil alanlarının çoğaltılması için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Kocaispir, parkların temizliğini, çimlerin, çiçeklerin ve oyun alanlarının bakımını düzenli olarak yaparak da hem güzel görüntü, hem de sağlıklı mekanlar oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
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