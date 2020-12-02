Yüreğir'de pazarlarda sıkı denetim - Son Dakika

Yüreğir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle pazarlarda denetimleri artırdı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir "Sağlığımız için korona virüs ile mücadelede herkesin duyarlı davranması şart. İstisnasız her ortamda maskemizi takalım, kurallara uyalım" dedi.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında pazar denetimlerini artırdı.

İlçe genelinde kurulan pazarlarda sıkı denetim uygulayan zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta ekiplerinden maske takmayanların kesinlikle pazara alınmamasını isteyen Başkan Kocaispir, "Salgında çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Kış ayına girdiğimiz bu günlerde ülke genelinde vakalarda ciddi bir artış söz konusu. Maalesef Adanamızda da önemli oranda bir artış var.

Hem kendi sağlığımız hem ailemiz hem toplum sağlığı için korona virüs ile mücadelede herkesin duyarlı davranması şart. İstisnasız her ortamda maskemizi takalım, kurallara uyalım" şeklinde konuştu. - ADANA