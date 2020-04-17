Yüreğir'de semt pazarlarına koronavirüs düzenlemesi - Son Dakika

Merkez Yüreğir ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında semt pazarlarının günleriyle ilgili düzenleme yapıldı.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek amacıyla pazarlardaki vatandaş yoğunluğunun azaltılması için düzenleme gerçekleştirildi.

Yeni düzenmeyle 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren Yeşilbağlar, Yamaçlı, Anadolu, Sepici mahallesi semt pazarları yeni bir duyuruya kadar artık kurulmayacak.

Çarşamba günü Akıncılar, Perşembe Dervişler, Yakapınar, 19 Mayıs ve Cuma günü ise PTT Evleri semt pazarı kurulacak.

Karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince yaptırım uygulanacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgının bir an önce sona erip hayatın normale dönebilmesi için herkesin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.