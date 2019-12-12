Yüreğir'de sosyete pazarı açıldı - Son Dakika
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Yüreğir'de sosyete pazarı açıldı

6 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sosyete pazarı açıldı.

Yüreğir'de sosyete pazarı açıldı, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sosyete pazarı açıldı.


Sosyete pazarı, pazar günleri PTT Evleri Kapalı Semt Pazarında, çarşamba günü ise Atakent Kapalı Semt Pazarında açılacak


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, pazarın açılması için vatandaşlardan yoğun bir talep geldiğini belirterek, "Bizler vatandaşımızın istek ve taleplerine önem veriyoruz. Yüreğir'deki esnaflarımızda bu sürece dahil olacaklardır" dedi.


Yüreğirli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başka yerlere gitmeyeceğini söyleyen Kocaispir, "Sosyete pazarını artık ilçemizde de açtık. Pazar günleri PTT Evleri Mahallemizde, çarşamba günleri ise Atakent Mahallemizde sosyete pazarları açık olacaktır. Bu pazarlar sayesinde ilçemizde yeni bir heyecan, bir hareketlilik oluşacaktır. Sırada oto pazarı var" diye konuştu.


Pazarlarının Türk alışveriş kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Pazarlar insanların kaynaştığı, selamlaştığı ve konuştuğu yerlerdir. Her hafta düzenli olarak pazara giden kişiler bir süre sonra birbirlerini tanır ve konuşmaya, kaynaşmaya başlarlar. Karşılıklı sosyal iletişim artar. Sürekli insan hareketliliği olduğu için pazarlar bulundukları bölgelere bir hareketlilik kazandırırlar" şeklinde konuştu. - ADANA

Yüreğir, Adana, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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