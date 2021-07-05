Üye Girişi
Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor - Son Dakika

Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor

05.07.2021 13:28
Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor, System.String[]

Yüreğir Belediyesinin 16 branşta düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları başlıyor.

Yüreğir Belediyesinin 16 branşta düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları başlıyor. Spor tesislerinde daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla uygulanan Yaz Spor Okulları yaz dönemi kayıtları devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaz aylarında serbest zamanlarını, en iyi şekilde değerlendirmeleri için uzman antrenörler nezaretinde aynı anda binlerce çocuğa ve gence hizmet verecek şekilde planlandı.

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi ve Yüreğir Belediyesi Beyaz Masa'da kayıtları devam eden spor okullarında 6-15 yaş arası çocuk ve gençler; Jimnastik, Yüzme, Badminton, Tenis, Futbol, Taekwondo, Karate, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Bisiklet, Bocce, Güreş, Satranç, Muaythai ve Okçuluk branşlarından ücretsiz olarak faydalanacak.

Gençleri ve çocukları yaz spor okullarına kayıt yaptırmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımızı, gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda sporla buluşturuyoruz. Başarılı olan genç yeteneklerimizi de Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarımıza bekliyorum" dedi.

Yaz spor okulları ve kayıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi 0322 502 92 17, Beyaz Masa 0322 321 61 61 veya 444 80 44 çağrı merkezini arayabilirler. - ADANA

Yüreğir Belediyesi, Ertuğrul Gazi, Spor Okulları, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu 14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı 13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi 13:26 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları 11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Yargıtay'dan emsal karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti 09:20 Yargıtay'dan emsal karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti

Son Dakika Haberleri
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:42 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
13:34 Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi
13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:27 Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu         
13:43
Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı Türkiye'de likit olarak yakalanan en büyük miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bizzat paylaştı         
13:28
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi         
11:53
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 15:18:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüreğir'de Yaz Spor Okulları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement