Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Enerjisa yetkilileri ile bir araya geldi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede elektrik kesintileri ve yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Enerjisa yetkilileri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaispir, Yüreğir'de elektrik sorununun ortadan kaldırılması ve kesintisiz elektrik hizmeti alınması için Enerjisa yetkililerini belediyede ağırladı, çalışmalarda gelinen aşamalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Toplantıda, yeni trafo yapılacak yerlerin belediye tarafından kamulaştırılarak Enerjisa'ya teslimi ile sokakları sağlıklaştırma çalışması yapılacak yerler karara bağlandı.

Kocaispir, Enerjisa'ya destekleri ve işbirliği için teşekkür etti, ziyaretlerin belirli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.