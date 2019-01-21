Yüreğir Engelli Koordinasyon Merkezi İkinci Evleri Oldu

Yüreğir Belediyesi, 'Sevgiye Engel Yok' sloganı ile 2009 yılından bu yana başlattığını çalışmalarla ilçede bulunan engellilerin hayatlarını kolaylaştıran çalışmalara imza attı.

Yüreğir Belediyesi, 'Sevgiye Engel Yok' sloganı ile 2009 yılından bu yana başlattığını çalışmalarla ilçede bulunan engellilerin hayatlarını kolaylaştıran çalışmalara imza attı. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın ilçeye kazandırdığı ve Adanalı Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sıgnak'ın adının yaşatıldığı Engelliler Koordinasyon merkezi, engellilerin ikinci evi oldu. Adana'da yaşayan engelli bireyler burada her türlü etkinlikleri yaparak gerçekleştirebiliyor.



Adana'da ilk engelli koordinasyon merkezini kurarak engelli vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarını sağladıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Özel tasarlanmış araçlarla engelli vatandaşlarımız evlerinden alınıp Yüreğir Belediyesi Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sıgnak Engelliler Koordinasyon Merkezimize gelmeleri sağlanıyor. Burada etkinliklere katılıp özel tasarlanmış araçlarımızla tekrar evlerine bırakılıyor. Burada düzenlediğimiz kurslarla engelli vatandaşlarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız da bu durumdan çok memnunlar. Bir şeyler yapabildiklerini görüyorlar, birbirleriyle sohbet ediyorlar. Böylece hem sosyalleşiyor, hem de ruhsal açıdan rahatlıyorlar" şeklinde konuştu.



Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Başkan Çelikcan, "Hiç dışarıya çıkamayan engelli vatandaşlarımıza dışarı çıkma imkanı sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hislerini paylaşarak, onlarında engelsiz bireylerle aynı şartlarda yaşamayı hak ettiği, dolaysıyla onları toplumsal hayata hazırlayacak ortamları oluşturmak en önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Engelli vatandaşlarımız hayata nasıl sabırla inançla tutunuyorlarsa, bizde sevgi ve şefkat ile onlara hayatı kolay ve yaşanılır hale getirmeliyiz. Asıl olan yüreklerimizin, duygularımızın ve niyetlerimizin engelli olmamasıdır. Engellisine sahip çıkan toplum gelişmiş toplumlardır. Engelli vatandaşa sahip çıkmak sosyal sorumluluğun yanı sıra bir insanlık görevidir" dedi. - ADANA

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