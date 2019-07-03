Son Dakika Haberleri: Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı
Son Dakika Güncel Haber

Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı

58 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı.

Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı. Başkan Zeydan Karalar, sporun barış ve kardeşlik ortamını geliştirdiğini, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ifade ederek, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Seyhan Mahallesi'ndeki Seyhan Halı Saha'da gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Genel Sekreter Yardımcısı Ergül Halisçelik yaptı. Güney mahalleleri arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 32 takım katılıyor.

Sporun kötü alışkanlıklardan uzak tutma özelliği var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, turnuvaya katılan sporcularla ve maçı izlemeye gelen hemşehrileriyle sohbet etti. Final maçında kendisini aralarında görmek istediklerini belirten mahalle sakinleri ve sporcularla anılarını tazeleyen Başkan Zeydan Karalar, "Bu saha bana yabancı değil. Yeni halini de beğendim. Bu halı sahada çok gol attım, spor yaptım. İyi zaman geçirdiğimiz bir spor tesisinde, Adana Büyükşehir Belediyemizin bir etkinliğine dair açılış maçında bulunmak büyük keyif" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, sporun birleştirici, kaynaştırıcı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma özellikleri bulunduğunu belirterek, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür faaliyetler düzenlemeye, amatör sporu olanaklar doğrultusunda desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Turnuva finali 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kutlama şeklinde yapılacak. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
Yüreğir, Futbol, Adana, Güney, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı Hazar Gölü'nde su seviyesi düşünce 4 bin yıllık batık şehir ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüreğir Güney Mahalleleri Futbol Turnuvası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]