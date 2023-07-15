Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, yardım paralarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, yardım paralarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

15.07.2023 14:52

Adana'da açığa alınan Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, depremzede ve yoksul aileler için topladığı yardım paralarını kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine gözaltına alınan Kaymakam Kılıç, ifadesinin ardından tutuklandı.

Adana'da açığa alınan Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, depremzede ve yoksul aileler için para toplayıp, kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Geçen ay Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında, depremzede ve yoksul aileler için yardım parası toplayıp, zimmetine geçirdiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan Kaymakam Mustafa Kılıç, 2 hafta önce görevden el çektirilip Niğde Vali Yardımcılığına atandı. Ancak hakkındaki iddialar nedeniyle açığa alınıp, yeni görevine başlatılmadı.

Depremzedeler için toplanan parayı hesabına geçiren Yüreğir Kaymakamı tutuklandı
Mustafa Kılıç

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor üzerine Kaymakam Mustafa Kılıç, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, yardım paralarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç, yardım paralarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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