Son Dakika Haberleri: Yüreğir ilçesinde patlama (2)
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Yüreğir ilçesinde patlama (2)

55 dakika önce

Olay yeri Otobüs ve güvenlik güçleri ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi.

Olay yeri

Otobüs ve güvenlik güçleri ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi. (2)

Yüreğir ilçesinde patlama (2)

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:09 Kaynak: AA
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