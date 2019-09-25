Yüreğir ilçesinde patlama (2)
55 dakika önce
Olay yeri Otobüs ve güvenlik güçleri ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:09 Kaynak: AA
Olay yeri
Otobüs ve güvenlik güçleri ADANA - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu bildirdi. (2)
Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı Son dakika: Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada