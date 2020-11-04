Yüreğir'in toplanma alanları - Son Dakika

Yüreğir'in toplanma alanları

04.11.2020 11:34
Yüreğir'in toplanma alanları, System.String[]

Yüreğir Belediyesi, Adana AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu Yüreğir'de 16 ayrı bölgenin toplanma alanı olarak belirlendiğini duyurdu.

Yüreğir Belediyesi, Adana AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu Yüreğir'de 16 ayrı bölgenin toplanma alanı olarak belirlendiğini duyurdu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede 1 milyon 50 bin metrekare alandan oluşan 16 ayrı toplanma bölgesi bulunduğunu belirtti. Yaşanabilecek olası afet sonrası toplanma alanlarının önemine vurgu yapan Kocaispir, "İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha hiçbir şekilde bir afetle karşılaşmayız. Yalnız şu gerçeği de unutmamız lazım. Bölgemiz deprem kuşağında ve her zaman olası bir afete karşı hazırlıklı olmalıyız. Toplanma alanları, afet sonrasında insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri, yaşadıkları büyük şoku atlatabilmeleri, yakınları ile bir araya gelebilmeleri ya da haberleşebilmelerine imkan sağlayan hayati öneme sahip alanlardır. Afet ve acil durum toplanma bölgeleri; nüfus yoğunluğu, ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı, engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun, mümkün olduğunca engebesiz, konut alanlarına yakın, temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlık gibi seçim kriterlerine dikkat edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler seçilerek belirlendi. İlçemizde sadece deprem riskine karşı değil, yangın gibi diğer afet durumlarında da insanların güvenli kalmasını ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde bölgeler oluşturduk" dedi.

Yüreğir toplanma alanları

Yüreğir'de 16 ayrı toplanma bölgesi ise şu şekilde oluştu:

Akdeniz Mahallesi Futbol Sahası, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Doğankent Parkı, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi DSİ yanı, Havutlu Mahallesi Havutlu Parkı, Havutlu Mahallesi Havutlu Stadyumu, Kışla Mahallesi Atlı Spor Kulübü, Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin Stadyumu, Sinanpaşa Aytaç Durak Tesisleri, Yavuzlar Mahallesi Yavuzlar Parkı, Dadaloğlu Serinevler Spor Salonu, Dadaloğlu Mahallesi Kapalı Spor Salonu, Solaklı Hürriyet Mahallesi Parkı, Yunusoğlu Mahalle Stadyumu, Seyhan Mahallesi Parkı, Sinanpaşa Mahallesi Parkı ve Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık alanı. - ADANA

Yüreğir'in toplanma alanları
Yüreğir'in toplanma alanları
Yüreğir'in toplanma alanları

Havutlu, Yüreğir, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüreğir'in toplanma alanları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 516 liradan işlem görüyor Balkonda gördüğü yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskilerini bıraktı: Kış geliyor, ayağım üşüyordu. Hakkını helal et Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü Kırmızı reçeteli ilacı vermeyen eczacıyı önce dövdü sonra kurusıkı tabancayla yaraladı
Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak         
11:50
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi Fatih Terim'e hakaret eden Fenerbahçe taraftarına 1300 lira ceza verildi         
11:07
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım         
10:23
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı Demet Akalın, İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı         
03:05
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 12:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüreğir'in toplanma alanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei