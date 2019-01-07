Son Dakika Haberleri: Yüreğir Kültür Evleri Hizmetlere Devam Ediyor

Yüreğir Kültür Evleri Hizmetlere Devam Ediyor

1 saat önce

Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete açılan Yüreğir Kültür Evleri'nde çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor.

Yüreğir Kültür Evleri Hizmetlere Devam Ediyor, System.String[]
Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete açılan Yüreğir Kültür Evleri'nde çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor.

Hizmete açılan 11 kültür evinde tüm yıl boyunca her yaşa yönelik ücretsiz meslek kursları verilirken, öğrencilere yönelik düzenlenen yaz kurslarından da her yıl binlerce öğrenci faydalanıyor.

Kültür evlerinde 5 yılda toplam 600 kurs açılarak 66 branşta eğitim verilirken, kurs, seminer ve dershanecilik hizmetlerinden ise 30 bin kişi faydalandı.

Eğitim-öğretim döneminde ücretsiz olarak verilen ders takviye kursları sayesinde ise birçok öğrenci iyi okullara yerleşti. Meslek kurslarıyla da birçok vatandaş işe girme imkanına sahip oldu.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla açılan hobi kurslarından da her yaştan kişi faydalanırken, kültür evlerinin tamamına açılan kreşlerden ise vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, engelli vatandaşların faydalanacağı engelli koordinasyon merkezini de hizmete açtıklarını belirterek, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımız artık dört duvar arasından kurtuldu." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Yüreğir, Güncel
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