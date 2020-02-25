Yüreğir Oto Pazarı Pazar günü açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüreğir Oto Pazarı Pazar günü açılıyor - Son Dakika

Yüreğir Oto Pazarı Pazar günü açılıyor

6 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Akıncınlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yerine Yüreğir Oto Pazarı açılıyor.

Yüreğir Oto Pazarı Pazar günü açılıyor, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Akıncınlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yerine Yüreğir Oto Pazarı açılıyor.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, araç alıp satmak isteyen tüm vatandaşları 1 Mart Pazar günü açılacak


Yüreğir Oto Pazarı'na davet etti. Kocaispir, "Oto pazarımız, her pazar günü hem esnafımızın ve vatandaşlarımızın hem de çevre ilçelerimizden gelen insanlarımızın hizmetinde olacak. Yüreğir Oto Pazarı, pazar günleri ilçemiz için önemli bir ticaret alanı olacak. Oto pazarımız sayesinde hemşehrilerimiz araç almak için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Oto pazarımız ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.


Yaklaşık 500 araç kapasiteli Yüreğir Oto Pazarı her pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. - ADANA

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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