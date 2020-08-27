Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi açılışa hazırlanıyor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmalarında sona yaklaşılan Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili görevlilerden bilgi alan Başkan Kocaispir, "Merkezimiz özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz için çok güzel bir kazanım olacak" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin projelendirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek alma hakkı kazanarak geçtiğimiz Şubat ayında çalışmalarına başlanan 'Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi' kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek olan Yüreğir Sosyal Girişimcilik Merkezi ilçede dezavantajlı durumdaki gençlere ve kadınlara yönelik sosyal girişimcilik odaklı eğitim, üretim, satış ve danışmanlık hizmetleri verecek. Mutfak, tekstil ve seramik üretim atölyelerinin yer alacağı merkezde gençlere ve kadınlara sosyal girişim ve sosyal girişimcilik davranışı konularında eğitimler verilerek, iş piyasasında ihtiyaç duyacakları sosyal girişimcilik becerilerini kazanmaları sağlanacak.

Çalışmalarda gelinen noktayı yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, "Bu projemiz kadınlarımız ve gençlerimiz için çok güzel bir kazanım olacak. Şubat ayında protokolünü imzalayıp hemen çalışmalarına başladık. Kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamını sağlamaya yönelik bir bacasız fabrikayı ilçemize kazandırıyoruz. Az kaldı. Çok kısa bir süre içine açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kurulan atölyelere üretim yapma imkanı da vereceklerini belirten Kocaispir, "Atölyelerimizde verilecek eğitimler sonrasında istekli girişimcilerimize mentörlük desteği sunacağız. Atölyelerimiz bir sosyal kooperatif olarak işletilecek ve buralarda sosyal girişim veya kooperatiflerin oluşturulması teşvik edilecek. Yüreğir'de hep birlikte her alanda daha güzel, daha büyük hizmetlere imza atacağız. Adanamıza, Yüreğirimize, özellikle kadınlarımız ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ADANA