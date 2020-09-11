Yüreğir ve Yumurtalık belediyeleri arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İmza törenine AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, bazı AK Parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Protokol çerçevesinde güçlerini birleştirme kararı alan belediyeler birlikte projeler yapma, yürütme, sosyal ve kültürel etkinlikler, araç gereç yardımı, malzeme temini gibi birbirlerinin eksik kaldığı noktalarda imkanlar ölçüsünde diğer belediyelere destek sağlayacak.

Başkan Kocaispir, törende yaptığı konuşmada yapılan güç birliğiyle amaçlarının Adana'ya hizmet etmek olduğunu belirtti.

Adana'da taş üstüne taş koymak adına var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kocaispir, "İş birliği protokolü imzaladığımız belediyelerimiz ile birlikte Adanamıza hizmet etme noktasında fikir ve irade birliği içerisindeyiz. Ne yapıyorsak Adanamız için yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.