Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven Tazeledi
36 dakika önce
Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanlığına Mehmet Akın Doğan, yeniden seçildi.
Adana Yüreğir
Ziraat Odası Başkanlığına Mehmet Akın
Doğan, yeniden seçildi.
Kentte bir otelde düzenlenen kongrede delegelerin tamamının oyunu alan Doğan, yaptığı konuşmada, çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.
Görevi boyunca yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Doğan, hizmetlerine devam edeceklerini vurgulayarak, destek verenlere teşekkür ettiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:19 Kaynak: AA
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