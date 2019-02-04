Son Dakika Haberleri: Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven Tazeledi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven Tazeledi

36 dakika önce

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanlığına Mehmet Akın Doğan, yeniden seçildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven Tazeledi, System.String[]
Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanlığına Mehmet Akın Doğan, yeniden seçildi.

Kentte bir otelde düzenlenen kongrede delegelerin tamamının oyunu alan Doğan, yaptığı konuşmada, çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceklerini kaydetti.

Görevi boyunca yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Doğan, hizmetlerine devam edeceklerini vurgulayarak, destek verenlere teşekkür ettiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:19 Kaynak: AA

Mehmet Akın, Adana Yüreğir, Güncel
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