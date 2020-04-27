Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, soğan üretecileriyle buluştu - Son Dakika

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan üreticileriyle bir araya geldi.

Merkez Seyhan ilçesinde bir otelde üreticilerle bir araya gelen Doğan, Adana ve Reyhanlı'da soğan hasadının yaklaşık 3 hafta önce başladığını söyledi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Soğan 2 ile 3 liradan satışa sunulurken, aradan bir hafta geçmeden soğanın kilosu 1 liraya düştü. Bütün dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınından sonra ülkemizde tarımsal üretim devam etti. Yalnız yaş meyve sebze üretimi çok. Koronavirüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı şuan çiftçi ve tüccarlar zor durumda. Bu yıl soğan fiyatları çok düşük, ülkemize yetecek kadar soğan var ve soğan bol."