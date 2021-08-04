Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü kentlerimizden biri de Muğla... Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürerken alevlerden kaçan bir kelebeğin çaresizliği dikkat çekti.
yangın söndürme çalışmaları için bölgede bulunan bir vatandaşın bileğine konan kelebeğin, dökülen suyu kana kana içtiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Son Dakika › Yaşam › Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti - Son Dakika