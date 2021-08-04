Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

yangın söndürme çalışmaları için bölgede bulunan bir vatandaşın bileğine konan kelebeğin, dökülen suyu kana kana içtiği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü kentlerimizden biri de Muğla... Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürerken alevlerden kaçan bir kelebeğin çaresizliği dikkat çekti.

Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi