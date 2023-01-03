Sakarya'da korkunç olay: Tek katlı evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti, feryatlar yürek dağladı - Son Dakika
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Sakarya'da korkunç olay: Tek katlı evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti, feryatlar yürek dağladı

03.01.2023 16:20

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın sonucunda 2 aylık olduğu öğrenilen bebek yaşamını yitirdi. Sokağa dökülen vatandaşların feryadı ise yürek burktu.

Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde tek katılı binada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yürek burkan yangın: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Meydana gelen yangın neticesinde evin içinde bulunan 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşların feryatları adeta yürekleri burktu. Polis ekipleri konuya ilişkin incelme başlattı.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da korkunç olay: Tek katlı evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti, feryatlar yürek dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da korkunç olay: Tek katlı evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti, feryatlar yürek dağladı - Son Dakika
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