Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde tek katılı binada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da korkunç olay: Tek katlı evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti, feryatlar yürek dağladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.