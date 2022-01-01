Yürek dağlayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun hayatını kurtardı - Son Dakika

ABD'nin 30 Ağustos'ta 20 yıl boyunca işgal altında tuttuğu Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede kısa sürede kontrolü ele geçiren Taliban, büyük bir göçün yaşanmasına neden olmuştu. Kısa sürede milyonlarca Afgan düzensiz göçmen çevre ülkelere ve Türkiye'ye sığındı. Halen devam eden göçlerin altından ise korkunç dramlar çıkıyor.

ÇARESİZ ANNE DONARAK ÖLDÜ

Son olarak Türkiye sınırına geçmen isteyen Afgan kadın ve iki çocuğu zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalıştı. Buz gibi havaya dayanamayan çaresiz kadın, donarak can verdi. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü.

ÇOCUKLARI ÖLMESİN DİYE ÇORAPLARINI ELLERİNE GEÇİRMİŞ

Anne ve iki çocuğu bulan köylülerin anlattıklarına göre, annenin çocukları ölmesin diye çoraplarını çocukların eline geçirdiği öğrenildi.